شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسى تعود لمصر بعد غياب 6 سنوات في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب أكثر من ست سنوات، وذلك مساء 16 أغسطس المقبل.

وتضع سعاد ماسي لمستها الغنائية في فعاليات الموسم الثاني من مهرجان العلمين الموسيقي الدولي، بحفل جماهيري ضخم يشهد عودتها للإطلالة أمام الجمهور المصري بعد فراق دام 6 أعوام منذ آخر حفلاتها الموسيقية في القاهرة.

وتطل سعاد ماسي على جمهورها المصري في العلمين بالعرض الحي الأول في مصر لألبومها الأخير "سيكانا"، العاشر في مسيرتها الفنية وضم في جعبته 11أغنية كتبت منها تسع أغنيات، استوحت اسم الألبوم من الأسطورة القديمة للإلهة "سيكانا"، إلهة الشفاء والعلاج والطبيعة في عصر جالو الروماني التي كانت تراقب ينابيع المياه العذبة لنهر السين.

وتنضم سعاد ماسي لنخبة من النجوم المصريين والعرب المشاركين في الفعاليات الموسيقية لمهرجان العلمين هذا العام، منهم عمرو دياب وتامر حسني وويجز وكاظم الساهر وفرقة كايروكي، وتستمر فعالياته على مدار خمسين يوما.