شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تؤدى مناسك العمرة وتعلق: ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الفنانة نرمين الفقي مناسك العمرة، حيث شاركت بعض الصور لها من أمام الكعبة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل، ربنا يتقبل منا".

وعرض للفنانة نرمين الفقي في شهر رمضان الماضي مسلسل "محارب"، وتدور قصته في إطار من الدراما، تدور أحداث المسلسل حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

مسلسل محارب من بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.



نرمين الفقي أمام الكعبة



نرمين الفقي وصديقاتها يؤدن مناسك العمرة



الفنانة نرمين الفقي وأصدقائها



نرمين الفقى تؤدي مناسك العمرة