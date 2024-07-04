مفاجأة بشأن حساب ماثيو بيري المصرفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمت تقارير إعلامية محبي الممثل الأميركي الراحل ماثيو بيري، بالمبلغ الموجود في حسابه المصرفي عقب وفاته، والذي قُدّر بـ 1.5 مليون دولار أميركي فقط.

وأشار المحامي والمدير في وينستوك مانيون، جوناثان فورستر، إلى احتمال وجود مبالغ مالية وأصول أخرى من ثروة بيري في صندوقه الائتماني. إذ قال: “السبب وراء استخدامنا للصناديق الاستئمانية عوضاً عن الوصايا هو أن الصناديق الاستئمانية تتجنّب التدقيق في صحة الوصية، وإثبات الوصية هو نقل للأصول تحت إشراف المحكمة، وإثباتها علناً”.

وأضاف: “عندما نضع عادةً خطة عقارية مع الوصية والثقة، فإن الوصية ببساطة تترك الأصول للثقة، أي ستكون الوصية بمثابة مجموعة شاملة، فإذا كانت هناك أي أصول مملوكة للشخص عند وفاته، يتم التوجيه بنقل تلك الأصول إلى الصندوق الاستئماني”.

وفي سياق منفصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الأميركية استجوبت شخصية شهيرة ثانية في قضية وفاة بيري، بعد أن حققت مع نجمة شهيرة وصادرت هاتفها وحاسوبها الشخصيين.

يُذكر أن Matthew Perry وافته المنية في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وأكّد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن عوامل عدة ساهمت في وفاة بيري، من بينها “الآثار الحادة” لتعاطيه مادة الكيتامين، ومعاناته من مرض القلب التاجي، والغرق.

وعانى بيري خلال حياته من إدمانه الأدوية المخدّرة والكحول، وخضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار للتخلص من إدمانه.

وتجدر الإشارة إلى أن أشهر دور لعبه بيري في حياته الفنية كان شخصية “تشاندلر بينغ” في مسلسل Friends الذي تم عرضه بين عامَي 1994 و2004 على عشرة مواسم، إلى جانب جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر.