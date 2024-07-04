ميادة الحناوي في “أعياد بيروت”.. حفل منتظر بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة ميادة الحناوي حفلا غنائيا ضمن احتفالات أعياد بيروت وتقدم لجمهورها باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وتنظم العاصمة اللبنانية هذه الاحتفالية يوم 28 الشهر الجاري. وحرصت على ظهور الفنانة التي ابتعدت مؤخرا عن احياء الحفلات، وغابت عن الساحة لسنوات عدة.

وطرحت أغنيتها الجديدة «حبة ذكريات» على طريقة الفيديو كليب تزامناً مع احتفالات عيد الربيع في مصر، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

وقالت النجمة عن أغنية «حبة ذكريات»: «أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألـــحان الراقية للموسيقار طلال».