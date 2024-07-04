عمرو دياب يكسر بروتوكولات حفلاته.. شاهدوا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظاهرة لا تحدث كثيراً في حفلات الفنان المصري عمرو دياب، كسر “دياب” كل البروتوكولات التي كان يحرص عليها في حفلاته وغنّى للمرة الأولى وسط جمهوره الذي التفّ حوله في مشهد نادراً ما يتكرر في حفلاته، والتي وصفها الديجاي Adam Port بـ”ليلة لا تُنسى”.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة فيديوهات من حفله الأخير في الساحل الشمالي ظهر فيها وهو يغنّي وسط الجمهور الذي التفّ حوله بشكل غير مسبوق، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وعلّق الديجاي Adam Port على الفيديوهات قائلاً: “ليلة واحدة مع عمرو في مصر. بدأ الأمر بحفلته الموسيقية وانتهى بمجموعة الدي جي الخاصة بي. ليلة لا تنسى”.

يُذكر أن عمرو دياب يستعد حالياً لإحياء أولى حفلاته في “مهرجان العلمين الجديدة” الذي تبدأ فعاليات دورته الثانية من 11 تموز (يوليو) الجاري إلى 30 آب (أغسطس) المقبل، والتي ستشهد العديد من النشاطات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي.