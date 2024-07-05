شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات مهرجان العلمين فى دورته الثانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدورة الثانية من مهرجان العلمين، عن جدول فعاليات متميز ومتنوع ويناسب كافة الأذواق، والمقرر أن ينطلق في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس، إذ يفتتح الحفلات الموسيقية والغنائية الكينج محمد منير يوم 11 يوليو.

فيما يضم البرنامج كاظم الساهر يوم 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلا غنائيا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامي جمال يوم 2 أغسطس.



حفلات مهرجان العلمين فى دورته الثانية

فيما يقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس، بينما يحيي عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس ، بينما يحيي حمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس، فيما يحيي مسار إجباري حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيي سعاد ماسي حفلها يوم 16 أغسطس، أما فريق كايروكي فيقدم حفله يوم 23 أغسطس، بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.





وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.