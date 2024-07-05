شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موازين.. الدوزي يعود لمهرجان تيميتار بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في مدينة أغادير بعد غياب، وذلك في تمام الثامنة مساء غد الجمعة.

ويشارك الدوزي في فعاليات النسخة التاسعة عشر من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، في حفل يشهد عودته لمنصات المهرجان بعد غياب دام ست سنوات منذ آخر مشاركاته، والتي شهدت آنذاك أكبر حضور جماهيري في المهرجان.

وتأتي إطلالة عبد الحفيظ الدوزى في تيميتار بعد أيام من مشاركته الخاصة في فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة الرباط، والذي شهد أيضا عودته لمنصات المهرجان بعد غياب ست سنوات عن آخر مشاركاته.

ويقدم الدوزي العرض الحي الأول في أغادير لأجدد أغانيه "بامبارا"، التي تصدرت تريندات تيك توك في المغرب، والتي أعقبت تحقيق أغنيته السابقة "الباشا" ما يزيد عن 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتشهد ثاني ليالي تيميتار بجانب حفل الدوزي 14 حفلا موسيقيا متواصلا على ثلاثة مسارح في نفس الوقت، من بينها فرقة ميتيور ايرلاين وحفل كيل آسوف وجاستين آدامز مع التونسي عماد عليبي.