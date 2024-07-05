أتمني لكما السعادة.. صابر الرباعي يهنئ نجوي كرم بعد زواجها

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم صابر الرباعى، علي تهنئة النجمة نجوى كرم على زواجها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأكد المطرب صابر الرباعي قائلاً: "ألف مبروك لأحلى عروس صديقتي الغالية الفنانة الكبيرة نجوى كرم، وصديقي الغالي عمر، أتمنى لكما السعادة الدائمة".

آخر أعمال صابر الرباعي

وكان طرح مؤخرًا المطرب صابر الرباعي، أغنية بعنوان يا بنات الحلال، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

وتقول كلمات أغنية يا بنات الحلال للمطرب صابر الرباعي:

يا بنات الحلال

هيدي حياة

مش مسابقة جمال

علقانين مين الأحلى

كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم

نفس الشكل و نفس الجسم

ما بيختلف إلا الإسم

شو يعني كبرتي من برا

ما منو قرارك مضطرة

روحك ما بيطلع عمرا

خمس سنين

رح ضلني حبك أنا أكيد

ولو شعراتك صارو بيض

وعوجّك بينو التجاعيد

أنا أكيد

بحبك متل ما إنت

كيف ما كنت

ما تغيري فيكي سنتي

لو سمحتي

ما بقى تسأليني

إذا طالعة حلوة اليوم

أنا أكتر مرة بشوفك حلوة

إنت و فايقة من النوم

وكان هنأ المطرب صابر الرباعي، ابنته صفاء بمناسبة تخرجها من الجامعة قسم إدارة وتوثيق بفرنسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

ونشر النجم صابر الرباعي، صورة ابنته وعلق عليها قائلًا : "سعادتي كبرى اليوم بك، ابنتي الغالية صفاء على إثر حصولك على الشهادة الختامية فى الإدارة والتسويق بفرنسا، يا رب أراك من نجاح إلى نجاح حبيبة قلب بابا".

وكان طرح المطرب صابر الرباعي، مؤخرًا أغنيته الجديدة "مجنون"، على جميع المنصات الموسيقية، وهى كلمات وألحان سليم عبد الله وتوزيع الموسيقى زيد نديم.

وتقول كلمات أغنية مجنون للمطرب صابرالرباعي :-

قول عني مجنون

انا انا مجنون

في مملكة العشاق

ما الي قانون

قول عني مجنون

انا انا مجنون

اذا طلعت براسي

اجيلك وين ماتكون

ابوسك اضمك

احضنك اشمك

قدام كل العالم

خليهم يقولون