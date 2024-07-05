ليلة وردة| أصالة تطرب الحضور بـ" في يوم وليلة، أوقاتي بتحلو"

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت الفنانة أصالة حفل “ليلة وردة” المقامة فعالياته ضمن موسم جدة 2024، الذي يضم عدد كبير من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية.

تغنت أصالة بلون طربي بأغنيتي “في يوم وليلة، أيامي بتحلو”، وسط حضور كامل العدد بجانب عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة القديرة نبيلة عبيد والمنتج محسن كبير والشاعر خالد تاج الدين، وسط انصات تام للاستماع إلى وصلتها الطربية مع الفرقة الموسيقية مع المايسترو وليد فايد.

وقدمت أصالة تحية كبيرة للراحلة وردة، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في تلك الليلة التاريخية، قائلة"كنت بنت لهذه الست العظيمة، كانت أمي وأقولها أمي من جواة قلبي، وقت ما تعرفت عليها، كنت فاكرة إن منها كتير لكن مع مرور الوقت عرفت انها وحدها في الفن، لان ما في موهبة بتعمل فنان كبير، اللي بيخلد الفنان مجموعة أشياء حب وشغف وإخلاص وعمل وحنان، مجموعة تفاصيل كلها اجتمعت في شخص قدر يكون خالد مثل الست وردة، الله يرحم وردة".

كما رحبت بـ نجل الراحلة وردة “رياض قصري” الذي كان في الصفوف الأولى من الحضور، بجانب الفنانة نبيلة عبيد التي تربطها بها صداقة كبيرة.

حضور حفل ليلة وردة هو تجربة من نوعٍ خاص للسفر إلى عالم أغاني وردة الحالم برومانسيتها وصوتها الآخاذ الذي يمزج بين النعومة أحيسانًا والقوة في أحيانٍ أخرى.

اشتهرت وردة بطول مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 60 عامًا، حيث بدأت في نهاية الأربعينيات وصولًا إلى 2012، لتعاصر عدد كبير من الأجيال استطاعت أن تقدم لهم وجبات غنائية ملائمة لحياتهم ومواقفهم، واستمت أعمالها بالاستمرارية دون اعتراف بحدود الزمن، فمن منا لايعرف أغنية “ليالينا، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، نسيتوني، أكدب عليك”، ويدندنها بكل انتعاش وحب كأنها لم تُطرح منذ عقود، فلم يقتصر نجاحها وصداها على زمن معين.

يأتي حفل ليلة وردة ضمن الفعاليات الغنائية لموسم جدة 2024، وهو موسم سنوي يقام كل عام ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

يقام أكثر من مهرجان في جدة سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجدة يوميا بعد الساعة الحادية عشرة ليلا لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

أنشطة وفعاليات موسم جده الصيفي:

يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.