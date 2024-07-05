ريهام عبد الحكيم و نسمة محجوب| نجوم مهرجان الأوبرا الصيفي 2024 في فروعها الثلاثة

ياسر رشاد - القاهرة -

تُطلق دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، برئاسة الدكتورة لمياء زايد لإطلاق فعاليات المهرجان الصيفى في فروعها الثلاثة القاهرة واسكندرية ودمنهور.

تقام فعاليات المهرجان في الفترة بين( 18 يوليو حتى 10 أغسطس)

18 حفل في مهرجان الأوبرا الصيفي 2024



وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا أن الفعاليات تتضمن ١٨ حفلا تقام على ثلاث مسارح هى المكشوف - سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وأوبرا دمنهور لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة بالإضافة إلى حفلات للمواهب الفنية الواعدة التى تقدم مختلف ألوان الإبداع

حفلات أوبرا دمنهور

مشيرة إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من مركز تنمية المواهب ، أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار هاني شنودة ، ليلتين للموسيقى العربية ،فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ، حفل بعنوان الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي وفرقته.

وتابعت أن مسرح سيد درويش اوبرا الإسكندرية يستضيف ٤ حفلات لكلا من الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية ، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها ، الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بجانب حفل لمركز تنمية المواهب .

مهرجان الأوبرا الصيفي.. حفلات أوبرا دمنهور



وأشارت بأن مسرح أوبرا دمنهور يحتضن حفلا للفنانة حنان ماضى وفرقتها ، المنشد وائل الفشنى وفرقته ، والشيخ محمود التهامى وفرقته ، والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية ، بالإضافة إلى حفل مركز تنمية المواهب وليلة للموسيقى العربية .



.. تتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع ، حيث تقام حفلات متميزة لعدد من الفرق ونجوم الغناء، عبر إعداد برنامج متميز للمهرجان ويشمل كثيرا من المفاجآت الفنية.