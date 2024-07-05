ليلة وردة| تكريم خاص للراحلة بحضور نادر لـ نجلها رياض قصبي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد حفل “ليلة وردة” لفتة تكريمية مميزة لـ نجل المطربة الراحلة رياض قصبي، بحضور زكي حسنين رئيس الشركة المنظمة للحفل، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم جدة 2024 الذي يضم عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية.

وفي ظهور نادر له صعد نجل الراحلة وردة “رياض قصبي” على مسرح الحفل ليستلم درع التكريم من زكي حسيني وسط تصفيق حار من الحضور.

يقام الحفل بمشاركة أبرز نجمات العرب" أصالة، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، عبير نعمة"، مع الأوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو وليد فايد، داخل أحدث مسارح موسم جدة وهو مسرح عبادي الجوهر الذي تم إنشاؤه حديثًا بتجهيزات عالمية للحفلات والمسرحيات وعروض السيرك، ويحتوي على متحف دائم للفنان عبادي الجوهر.

أجواء طربية من الطراز الرفيع في حفل “ليلة وردة”

تغنت أصالة وريهام عبد الحكيم ونانسي عجرم بأروع أغاني المطربة الكبيرة وردة، ومنها “أوقاتي بتحلو، قلبي سعيد، بتونس بيك، حكايتي مع الزمان، وغيرها”

حضور حفل ليلة وردة هو تجربة من نوعٍ خاص للسفر إلى عالم أغاني وردة الحالم برومانسيتها وصوتها الآخاذ الذي يمزج بين النعومة أحيسانًا والقوة في أحيانٍ أخرى.

اشتهرت وردة بطول مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 60 عامًا، حيث بدأت في نهاية الأربعينيات وصولًا إلى 2012، لتعاصر عدد كبير من الأجيال استطاعت أن تقدم لهم وجبات غنائية ملائمة لحياتهم ومواقفهم، واستمت أعمالها بالاستمرارية دون اعتراف بحدود الزمن، فمن منا لايعرف أغنية “ليالينا، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، نسيتوني، أكدب عليك”، ويدندنها بكل انتعاش وحب كأنها لم تُطرح منذ عقود، فلم يقتصر نجاحها وصداها على زمن معين.

ليلة وردة.. أولى حفلات موسم جدة 2024

يأتي حفل ليلة وردة ضمن الفعاليات الغنائية لموسم جدة 2024، وهو موسم سنوي يقام كل عام ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

أنشطة وفعاليات موسم جده الصيفي:

يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.