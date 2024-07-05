محمد منير يعود لحفلات الصيف مع جمهور مهرجان العلمين.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الكينج محمد منير حفلاته في الموسم الصيفي الجاري مع جمهور مهرجان العلمين 2024، في دورته الثانية التي تحمل العديد من الفعاليات الترفيهية من حول العالم.

موعد حفل محمد منير في مهرجان العلمين 2024

يفتتح محمد منير الفعاليات الغنائية لمهرجان العلمين في 11 يوليو الجاري، على أحد المسارح الكبرى، وسيتم طرح التذاكر إلكترونيًا قريبًا.

فعاليات مهرجان العلمين 2024

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل، مع امتلاء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة الهامة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

حفلات مهرجان العلمين 2024

وعلى جانب الحفلات الغنائية التي ستصل لـ 10 حفلات، مع كبار نجوم الأغنية العربية، ومنهم “عمر خيرت، محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، محمد حماقي، تامر حسني، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي ”.

أول مهرجان مخصص للأطفال في العلمين 2024

وللأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

دعم مهرجان العلمين 2024 لأهل غزة

وقررت إدارة المهرجان 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم أهالي غزة في حربهم الضارية مع الكيان الصهيوني .

يضم المهرجان 35 فعالية ترفيهية مع 12 حدث رياضي عالمي بين الألعاب الفردية والجماعية، تناسب اهتمام روّاده من كافة الأعمار.

للمرة الأولى تبادل الفعاليات مع موسم الرياض

وللمرة الأولى في مهرجان مصري يتم تبادل الفعاليات مع أبرز مهرجانات السعودية ، حيث تم التعاون مع هيئة الترفيه لتقديم 6 مسرحيات من موسم الرياض في العلمين، بجانب لإقامة مهرجان الطعام للتعرف على مختلف الأطعمة العاملية وتقاليدها ومكوناتها.

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل تعاون مهرجان العملين في دورته الثانية 2024 مع موسم الرياض في إقامة عدد من الفعاليات الفنية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، إن مهرجان العلمين هذه السنة دخل في تعاون وبروتوكول مع موسم الرياض وهيئة الترفيه، موجها لهم الشكر على هذا التعاون.

وحرص على حضور المؤتمر الخاص بإطلاق النسخة الثانية من المهرجان، كل من: أشرف سالمان رئيس مجلس إدارةالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش ات، والنجم أحمد أمين، والإعلامية منى عبد الوهاب

مشاركة استثنائية لوزارة الثقافة في مهرجان العلمين 2024

كما اعتمدت وزيرة الثقافة المصرية، د. نيفين الكيلاني، برنامج فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين2024، والذي يتضمن أكثر من 50 فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان.

وكشفت عن مشاركة الوزارة في النسخة الثانية من “مهرجان العلمين” هذا العام الذي يشهد زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه العام الماضي.

وقالت إن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتي تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات ومنها فرق: “العرش، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان،النيل للآلات الشعبية، الأقصر”، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.