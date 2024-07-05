نانسي عجرم توزع القبلات على حضور ليلة وردة وتغني قلبي سعيد

ياسر رشاد - القاهرة - صعدت الفنانة نانسي عجرم على مسرح حفل “ليلة وردة” بخفة ظلها وهي توزع قبلاتها على الحضور والفرقة الموسيقية المصاحبة لها، حيث تأتي الليلة ضمن فعاليات موسم جدة 2024 التي تضم عدد من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية.

تغنت نانسي بأغنيتي “قلبي سعيد، بتونس بيك”، وسط تفيق الحضور وتفاعلهم مع أدائها، ووجهت الشكر لهيئة الترفيه السعودية، وتغزلت بأغاني وردة وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تكريمها.

يشارك في الحفل أبرز نجمات الغناء العربي “أصالة، ريهام عبد الحكيم، عبير نعمة”، على مسرح عبادي الجوهر في جدة تم إنشاؤه حديثًا بتجهيزات عالمية للحفلات والمسرحيات وعروض السيرك، ويحتوي على متحف دائم للفنان عبادي الجوهر.

حضور حفل ليلة وردة هو تجربة من نوعٍ خاص للسفر إلى عالم أغاني وردة الحالم برومانسيتها وصوتها الآخاذ الذي يمزج بين النعومة أحيسانًا والقوة في أحيانٍ أخرى.

اشتهرت وردة بطول مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 60 عامًا، حيث بدأت في نهاية الأربعينيات وصولًا إلى 2012، لتعاصر عدد كبير من الأجيال استطاعت أن تقدم لهم وجبات غنائية ملائمة لحياتهم ومواقفهم، واستمت أعمالها بالاستمرارية دون اعتراف بحدود الزمن، فمن منا لايعرف أغنية “ليالينا، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، نسيتوني، أكدب عليك”، ويدندنها بكل انتعاش وحب كأنها لم تُطرح منذ عقود، فلم يقتصر نجاحها وصداها على زمن معين.