موعد انطلاق مهرجان الموسيقى العربية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد موعد إقامة مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، الذي كان من المقرر إقامته خلال العام الماضي وتم تأجيله بسبب اندلاع أحداث طوفان الأقصى والأحداث العصيبة التي يشهدها قطاع غزة.

تأتي الدورة 32 من المهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويديره الدكتور خالد داغر فى الفترة من ١١ إلى ٢٤ أكتوبر المقبل.

وبالتزامن مع إعلان موعد المهرجان، كشفت الأوبرا المحاور البحثية للمؤتمر الخاص بالدورة 32 انطلاقا من ضرورة التباحث حول قضايا التأثير والتأثر فى الموسيقى العربية خاصة فى ظل المتغيرات والظروف الراهنة ومايعرف بتيارات العولمة والحداثة وأثرها على المشهد الموسيقى بعالمنا العربى.

حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة شيرين بدر أربعة محاور رئيسية تندرج تحت عنوان

" الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر " وجاءت على النحو التالى :

المحور الأول : الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية.

*(Cultural Tributaries and the Reality of Arabic Music)*

المحور الثانى : الأغنية العربية المعاصرة .. مصادر موسيقية متنوعة.

*(The Contemporary Arabic Song... Varied Musical Sources)*

المحور الثالث : تأثير الموسيقى الشعبية على الإبداع العربى المعاصر.

*(The Impact of Folk Music on Contemporary Arabic Music Creativity)*

المحور الرابع: الموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمى .. التأثيرات المتبادلة.

*(Arabic Music and Western Global Composition Mutual Influences)*

كما يتم تقديم عدة تجارب موسيقية جديدة تتسق مع موضوع المؤتمر ومحاوره بالإضافة الى عرض بعض الأفكار البحثية لشباب الباحثين فى صورة ملصق أكاديمى .

و تبدأ اللجنة العلمية للمؤتمر تلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفقا لضوابط محددة هى :

أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت.



لا يزيد البحث عن ١٥ صفحة ،

ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التى استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوى ويختتم البحث بملخص باللغة العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة بنفس مواصفات البحث

كما يرفق بالبحث نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر.

بالإضافة لضرورة أن يتضمن العرض التقدمى للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة للعرض و يرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان [email protected] في موعد غايته السابع من أغسطس ٢٠٢٤ حتى يتسنى عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، وسوف تقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على تقديم أبحاثهم بالمؤتمرعلى أن يكون الاشتراك فى المؤتمر حضوريا.