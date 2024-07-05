ميريام فارس تتناول "كعب الغزال" في المغرب استعدادًا لحفل مهرجان "Alif"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وصلت الفنانة ميريام فارس، إلى الدار البيضاء للمشاركة في مهرجان أليف - "Alif" للموسيقى العربية العصرية في نسخته الأولى التي تقام يومي 4 و5 يوليو الجاري.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" يظهر وصول ميريام فارس وسط استقبال حافل من إدارة المهرجان الذين استقبلوها بالدبكة المغربية، كما ظهرت وهي تتناول "كعب الغزال" وعدد من الحلويات المغربية استعدادًا لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا الجمعة.

وشهد أمس الأربعاء اليوم الأول من المهرجان وأحياه الفنان اللبناني راغب علامة، وقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل الحضور.

وكانت آخر أغاني الفنانة ميريام فارس بعنوان "غنيلي شوي شوي" لكوكب الشرق أم كلثوم، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ميريام فارس تحيي حفلًا غنائيًا في مونت كارلو بموناكو يوم 3 أغسطس المقبل.

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