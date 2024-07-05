باسم سمرة يرقص على "جامدين جامدين" مع تامر حسني من كواليس "ري ستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل فريق عمل فيلم "ري ستارت" التصوير بطولة الفنان تامر حسني ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "تامر" مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" وظهر خلاله من كواليس التصوير برفقة الفنان باسم سمرة والمخرجة سارة وفيق وعدد من فريق العمل، ورقص باسم سمرة على أغنية تامر "جامدين جامدين" التي طرحها خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلق تامر: "من كواليس ري ستارت جامدين جامدين بعون الله".

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثاني بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري ضخم، وقام بإحدي المخاطرات حيث ظهر معلقًا على ارتفاع 120 متر وسط اندهاش الحاضرين.