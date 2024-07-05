شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان الشاب أحمد شاهين في مسلسل الوصفة السحرية، الذي يذاع حاليا علي شاشة DMC، وعلي منصة watch it، حيث يقدم دور عز، وفي تصريح خاص لليوم السابع كشف شاهين عن تفاصيل مشاركته ودوره حيث قال: رُشحت لدور عز عن طريق المخرج خيري سالم، فقد شاهد العديد من أعمالي من قبل وأعجب بدوري في مسلسل صوت وصورة وكان ينتظر دور مناسب لي ويكون أيضاً إضافة وبالمناسبه هذا الأمر أسعدني جداً لأنه كان حريص علي تقديمي لدور جيد.

وتابع شاهين: شخصية عز هو الصديق المقرب لمالك الذي يقدمه الفنان عمر الشناوي، وهو الصديق الطيب بينما كان هناك صديق آخر شرير، وكان الخط الدرامي هو وجود بنت تشعر بالحيرة في إختيار شريك حياتها من بيننا نحن الإثنين فهل تختار الطيب ( good boy) أم الشرير ( bad boy)، والحقيقة أن هذا النموذج موجود في حياتنا وهي حيرة البنات في اختيار شريكهم وأيهمها الأفضل، وركزت خلال تحضيري الشخصية على خلق كمياء بيني وبين عمر الشناوي باعتباره صديق المقرب وأنا من يقوم بنصحه وتقويمه دائماً فكان لابد أن يكون هناك كمياء بيننا.

وعن سر نجاح العلاقات من وجهة نظره قال: أي علاقة ناجحة تبنى على التفاهم والثقة وهذه هي الوصفة السحرية لنجاح أي علاقة، وخلال أحداث المسلسل يتم مناقشة العديد من العلاقات والموجودة في حياتنا بشكل كبير.

وعن أطرف موقف تعرض له خلال التصوير قال: كان لدي نظام غذائي محدد خلال التصوير لإنقاص الوزن وكنت حريص أن أسير عليه حتى جاء مشهد به طعام كثير وأصر المخرج على أن نأكل أثناء حديثنا بشكل طبيعي وبالفعل بدأت الأكل وأندمجت حتى أنني نسيت كلامي ولم أتوقف عن الأكل.

‎يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

‎قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.