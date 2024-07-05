شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج سم قاتل مسلسل هنا الزاهد فى رمضان 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت النجمة هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذى تخوض به دراما رمضان المقبل 2025، حيث استقرت هنا الزاهد وصناع العمل على "الزواج سم قاتل" اسماً للمسلسل الذى تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل وتنتجه شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.

وتسجل هنا الزاهد خوضها منافسات دراما رمضان بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى، كما تعود للظهور فى رمضان بعد غيابها على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتحديدًا منذ مشاركتها فى مسلسل النمر مع محمد عادل إمام والذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان 2021، وركزت هذه السنوات على السينما ودراما المنصات، حتى عادت إلى رمضان 2025 بمسلسل من بطولتها.

وقدمت هنا الزاهد عددًا من البطولات الدرامية في الأوف سيزون وعلى المنصات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث خاضت تجربة البطولة الأولى في مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي تم عرضه في 45 حلقة، وأنا وهى مشاركة أحمد حاتم وتم عرضه في 15 حلقة على منصة watch it، ثم قامت ببطولة مسلسل سيب وأنا أسيب من 10 حلقات بمشاركة أحمد السعدني، وأخيراً إقامة جبرية من 10 حلقات والمقرر عرضه قريباً.

وعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضى، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي جمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحاً لافتاً، حيث وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه قبل رفعه من دور العرض هذا الأسبوع استعداداً لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2024.

يذكر أن هنا الزاهد اعتذرت مؤخراً عن استكمال عرض مسرحية ميمو مع النجم أحمد حلمي، بسبب ارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد استمرار عرض المسرحية فى مصر بعد اجازة عيد الأضحى، والعرض بطولة أحمد حلمي، وانضمت الفنانة أسماء جلال، ويشارك فى البطولة حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.