كاظم الساهر يلتقي مجدداً الجمهور المصري.. إليكم الموعد والمكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل القيصر كاظم الساهر سلسة حفلاته الغنائية خلال الموسم الجاري، وللمرة الثانية على التوالي في مصر مع حفل صيفي مميز في الدورة الثانية لمهرجان العلمين، الذي يضم عدد كبير من الفعاليات الترفيهية من حول العالم في مختلف المجالات.

ويقام حفل كاظم الساهر في 18 يوليو الجاري، على أحد المسارح الكبرى للمهرجان، وسيتم طرح التذاكر إلكترونيًا قريبًا.

وكان حفل القيصر في القاهرقد شهد حشدًا جماهيرياً كبيراً من مختلف الأعمار بداية من الشباب حتى كبار السن، و قدّم مع فرقته الموسيقية مجموعة من أشهر قصائده في التسعينيات وبداية الألفينيات “زيديني عشقًا، هل عندكِ شك، إلا أنتي”، وسط إنصات من الجمهور والتصفيق الحاد في الفواصل الموسيقية للأغنية.

صعد كاظم الساهر المسرح وسط حفاوة كبيرة من الحضور ودقائق من التصفيق، قدم لهم القيصر التحية ولفرقته الموسيقية، وأبدى سعادته باحتفاله بألبومه الجديد مع جمهوره في القاهرة.

وشكّل حفل القاهرة عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل، مع امتلاء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة الهامة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

وعلى جانب الحفلات الغنائية التي ستصل لـ 10 حفلات، مع كبار نجوم الأغنية العربية، ومنهم “عمر خيرت، محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، محمد حماقي، تامر حسني، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي ”.

وللأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

وقررت إدارة المهرجان 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم أهالي غزة في حربهم الضارية مع الكيان الصهيوني .

يضم المهرجان 35 فعالية ترفيهية مع 12 حدث رياضي عالمي بين الألعاب الفردية والجماعية، تناسب اهتمام روّاده من كافة الأعمار.