صابرين.. ماذا قالت عن رد فعل أبنائها على زواجها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدّمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090، كشفت الفنانة صابرين للمرة الأولى، رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، قائلةً: “ربنا مُطّلع على كل خطوة إحنا بنمشيها ومكنتش عايزة أحكي عن الارتباط إلا لما يصير رسمي”.

وأضافت: “أنا طول عمري أحب نفسي وأحترمها وعمري ما مشيت خطوة وكانت غلط، وفي فترة ما قبل الارتباط كنت مثل الطفلة لأني خائفة على وضع عائلتي وأسرتي”.

وأوضحت: “قبل زواجي الأخير كنت طالبة الطلاق بقالي سنتين وهو كان مسافر أمريكا وكنا شبه منفصلين وطلبت الطلاق صراحة منذ ثلاث سنوات وكان لي عشر سنوات في مشاكل في زواجنا وحافظت على خصوصية البيت”.

وأردفت صابرين قائلةً: “الكلمة الحلوة تفرق مع المرأة خصوصاً عندما يكون هناك رجل يحبها من قلبه بجد وليس مجرد كلام، وهذا كان سبب ارتباطي الأخير”.

وأضافت: “عندما أشركت أولادي في أحداث زواجي الأخير وهم كانوا يرونني متحملة وساكتة مع طليقي وانفصلت وتعبت قد إيه، كان رد فعلهم أنهم قالوا لي من حقك يا ماما تعيشي، لإن أنا فعلًا ما كنتش عايشة”.

وعلّقت صابرين على تقديم الفنانة منى زكي لشخصية “كوكب الشرق” السيدة أم كلثوم في عمل سينمائي، قائلةً: “لا أنصح منى زكي بأي شيء، هي ممثلة شاطرة جداً ولا تحتاج الى نصيحتي”.

وأضافت: “منى زكي تعرف ماذا تفعل، وهي ذكية جداً ومروان حامد مخرج مهم، وأحمد مراد كاتب محترم، وهم قادرون على أن يقدّموا معاً فيلماً جيداً عن أم كلثوم، خاصة أن تكلفة إنتاجه ضخمة”.

واختتمت صابرين حديثها بالقول: “فيلم “أم كلثوم” الذي ستقوم منى زكي ببطولته، سيتم توفير كل الإمكانيات له، وسيتستخدمون في تصويره تكنولوجيا جديدة، وسيعرضون تفاصيل لم نرها في مسلسل “أم كلثوم”، وأنا أؤكد أن “كوكب الشرق” ستظل هرماً رابعاً الى الأبد. لو كل فترة يتم تقديم عمل فني عن قصة حياة أم كلثوم لجيل آخر جديد فسيكون هذا أمراً مهماً، وفي النهاية كلنا ندور في فلك “كوكب الشرق””.