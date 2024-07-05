المخرج بونوا جاكو يواجه اتهامات باغتصاب ممثلتين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وُجّهت للمخرج بونوا جاكو الأربعاء لائحة اتهام في قضية اغتصاب الممثلتين جوليا روا في العام 2013، وإيزيلد لو بيسكو بين عامي 1998 و2000، ووُضع تحت المراقبة القضائية.

والنجم السينمائي السبعيني متهم بالاغتصاب الزوجي لجوليا روا سنة 2013 واغتصاب قاصر من جانب شخص يتمتع بسلطة في حق إيزيلد لو بيسكو بين الأول من تشرين الثاني 1998 و21 تشرين الثاني 2000، على ما أفادت النيابة العامة في باريس وكالة فرانس برس.

ولم تلتزم قاضية التحقيق بالكامل بتوصيات النيابة العامة، إذ منحته تصنيفاً وسطياً بين الشاهد والمتهم في قضية الاغتصاب الزوجي بحق إيزيلد لو بيسكو عام 2007 وجوليا روا بين عامي 2014 و2018.

وتلزمه الرقابة القضائية “عدم الاتصال بالشهود أو الضحايا” المرتبطين بالقضية، ولا “ممارسة أي نشاط يتعلّق بقاصرين”، كما عليه “دفع كفالة بقيمة 25 ألف يورو”، بحسب النيابة العامة.

ومُنع جاكو من “ممارسة مهنة الإخراج” أو حتى “الظهور العلني المرتبط بأنشطة لها صلة بالجرائم المُتّهم بها”، وفق المدعي العام.