ديفيد وفيكتوريا بيكهام يحتفلان بمرور ربع قرن على زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل كل من لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام بذكرى زواجهما الخامس والعشرين حيث كانا قد تزوجا عام

وكان قد حرص كل من الثُنائي الشهير ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام على الاحتفال بطريقة مختلفة، من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعهما وهما يعيدان ارتداء ملابس بنفسجية لإعادة النظر في صور زواجهما الأولى، وكان حفل زفاف نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام تم في الرابع من يوليو عام 1999 ويعدا من كبار المشاهير المتزوجين.

كما حرصت فيكتوريا بيكهام على نشر صورة تجمعها بزوجها ديفيد بيكهام من داخل منزلهما عقب الإنتهاء من الاحتفال بذكرى زواجهما في حسابها الخاص بـ”إنستغرام” وعلقت عليها بتوجيه رسالة لزوجها قالت فيها: “فقط نحن الثلاثة في المنزل ونشاهد التلفزيون، نهاية رائعة لتلك المناسبة الخاصة .. أحبك كثيرًا”.

يُذكر أن في أبريل الماضي أقامت فيكتوريا بيكهام احتفالًا كبيرًا بيوم ميلادها والذي شهد حضور عائلتها ونخبة من ألمع وأبرز النجوم من أصدقاء الوسط الفني، وقد أقامت فيكتوريا بيكهام يوم 20 أبريل حفلاً كبيراً للاحتفال بيوم ميلادها الـ 50، وضم هذا الحفل زوجها ديفيد بيكهام وأبناءهما بروكلين، 25 عاماً، روميو، 21 عاماً، كروز، 19 عاماً، بالإضافة إلى ابنتها هاربر البالغة من العمر 12 عاماً. هذا بالإضافة للأصدقاء وهم توم كروز، إيفا لونغوريا وزوجها خوسيه باستون، جوردون رامزي، مارك أنتوني وزوجته نادية فريرا، جيسون ستاثام، الذي انضمت إليه خطيبته روزي هنتنغتون وايتلي، بالإضافة إلى جميع زميلاتها السابقات في فرقة سبايس غيرلز؛ إيما بونتون، جيري هورنر، ميل سي، وميل بي.