شكرا لقرائتكم خبر عن مش ممثل بس.. عبد السلام النابلسى ألف وأنتج فيلمين وساعد فى إخراج 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الكوميدى عبد السلام النابلسى، اليوم الجمعة، والذى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال أدواره فى الأفلام المصرية رغم أنه لم يجسد أدوار بطولة مطلقة، لكنه استطاع من خلال تواجده وبجوار الكثير من الفنانين أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه من مختلف الدول العربية، فكان يتميز بخفة الدم التى جعلته معشوقا فى قلوب الجمهور العربى.

وحقق الفنان عبد السلام النابلسى فى دور السنيد الكثير من النجاحات وشارك خلالها كبار النجوم فى السينما المصرية، أمثال، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، إسماعيل ياسين، عمر الشريف، محمد فوزى، وغيرهم، وقدم ما يقرب من 150 فيلما سينمائيا منها يوم من عمرى، شارع الحب، الفانوس السحرى، البوليس السرى، حسن وماريكا، عفريتة هانم، انت حبيبى، فتى أحلامى، إسماعيل ياسين في الجيش، فاطمة وماريكا وراشيل.

لكن هذا لم يمنع عبد السلام النابلسى من خوض تجربة التأليف والإنتاج والإخراج فى عدد من الأفلام، حيث شارك مؤلفاً ومنتجاً وتمثيلاً من خلال فيلمين، الأول هو فيلم "حبيب حياتى" عام 1958، وشاركه فى البطولة كل من أحمد رمزى وصباح، وتدور أحداثه حول "ممدوح" الذى يرث عن والده ثروة كبيرة يبددها على النوادي الليلية، فيوشك على الإفلاس والانهيار، ويدفعه وفاءه لسكرتيره الخاص لأن يسحب له نقود زوجته التي كانت تدخرها لنفسها، فيصرفها عليه.

أما الفيلم الثانى فهو الفيلم الوحيد الذى جسد دور البطولة المطلقة وهو "حلاق السيدات" وشاركه في البطولة بجوار عبد السلام النابلسي، كل من، إسماعيل ياسين وزينات صدقى، وتدور أحداثه حول ثلاث أصدقاء يقرر واحد منهم أن يطور محل أبيه للحلاقة ويقسمه ثلاث أقسام واحد للرجال والثاني للسيدات والثالث للحيوانات وتكون أول زبونة هي خادمة وحدثت سيدتها عنه وبعد ذلك تزوج من سيدة ثرية وذلك لكي تنتقم من زوجها السابق الذي تركها.

كما شارك عبد السلام النابلسي فى 4 أفلام كمساعد مخرج، والأفلام هي، فيلم بسلامته عايز يتجوز من بطولة نجيب الريحاني، فيلم المجد الخالد بطولة يوسف وهبى، فيلم عريس من استنبول بطولة يوسف وهبى، فيلم القناع الأحمر بطولة فاتن حمامة وكاميليا.