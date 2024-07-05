شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال الفنانة الجزائرية سعاد ماسى قبل حفل مهرجان العلمين بدورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة الجزائرية سعاد ماسى حفلا غنائيا فى مهرجان العلمين بدورته الثانية التى تنطلق فعالياته فى الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، وينتظر محبو الفنانة الجزائرية الحفل للاستمتاع بأغانيها يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.

والفنانة الجزائرية سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغانى، بدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات.

وأثبتت نفسها فى الشرق الأوسط بأغنيات مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" واتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية مرة أخرى.

ويضم ألبوم "أمنية" 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، والأغنية الفرنسية "Pays Natal" وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب منذ آخر ألبومها "المتكلمون".

وترشحت لجائزة أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines العالمية، وكانت الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.