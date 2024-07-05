هدى الإتربى تشارك فى لجنة تحكيم جوائز إيمى الدولية 2024

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شاركت الفنانة هدى الإتربى فى لجنة تحكيم المرحلة النصف نهائية من جوائز إيمى الدولية لعام 2024، والتى استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبى، خلال حفل حضره نخبة من خبراء الإعلام والتليفزيون من جميع أنحاء العالم.

وقد جمعت هذه المرحلة نصف النهائية للجوائز مجموعة متنوعة من البرامج التليفزيونية في فئات متعددة، بما في ذلك البرامج الترفيهية، الدرامية، الوثائقية، وبرامج الأطفال، وقامت لجنة التحكيم بتقييم ما يقارب من 6 إلى 7 ساعات من المحتويات المشاركة، بهدف اختيار البرامج التى تبرز بتميزها وجودتها الفنية.



هدى الاتربى مع أعضاء لجنة التحكيم

وأكدت هدى الإتربى على سعادتها بمشاركتها لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024 مضيفة: "أنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه التجربة المميزة التي تجمع بين ألمع نجوم الإعلام على مستوى العالم، وأتطلع بشغف إلى التعبير عن آرائي والمساهمة في اختيار البرامج المتميزة في فئات مختلفة مما يمثل فرصة حقيقية لي للمساهمة في دعم الإبداع والتميز في هذا المجال".

وضمت لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية عددا آخر من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم يوسف الشريف، إياد نصار، درة، روجينا، أشرف زكي، ميساء مغربي، المخرج عادل أديب وعددا آخر من المشاهير.

وكانت هدى الإتربى قد كشفت لـ"الخليج 365" عن كواليس حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الأخيرة وقالت: "سعدت جدًا بالتواجد ضمن أحد أهم وأعرق المهرجانات الفنية في تاريخ السينما العالمية، كما أصف نفسى بمحظوظة بالتواجد ضمن كوكبة كبيرة من النجوم الذين يعتبرون علامات مضيئة في السينما على مستوى العالم، والسير على الريد كاربت هناك أمر مميز للغاية".

وأضافت هدى الإتربى: "سعدت أكثر بردود الفعل على الظهور، فمنذ اللحظة الأولى التي نشرت فيها الصور ووجدت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين ولعل أكثر تعليق أعجبني حينما تم وصفى من قبل البعض بـ مونيكا بيلوتشى العرب في إشارة للنجمة الإيطالية الشهيرة والتي تعد أيقونة سواء بأعمالها أو جمالها".



هدى الاتربى من حفل لجنة تحكيم جوائز ايمى 2024