الكينج منير والهضبة والقيصر أبرز نجوم الغناء في مهرجان العلمين (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزت شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، في تغطية حية من مدينة العلمين الجديدة، للمراسلين محمد جاد وشروق وجدي، الاستعدادات لمهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث أكدا على تجهيز فعاليات ضخمة للموسم الثاني من المهرجان وعروض فلسطينية.

مهرجان العلمين الجديدة

وتابع: «طوال الأسابيع الثمانية لمهرجان العلمين الجديدة، سنعيش في عالم لا ينتهي من الترفيه بفعاليات استثنائية، وكم هائل من الإثارة والتشويق والفرحة والبهجة، والحفلات الغنائية لأبرز نجوم الوطن العربي».

الفنان محمد منير

وأوضح أنَّ أولى المفاجآت، هو الافتتاح لفعاليات الموسيقى المسرح بحفل غنائي ضخم للفنان محمد منير وسيتم إطلاقه بالأسبوع الأول للمهرجان، ومتوقع حضور جماهيري طاغٍ كما سيتم تنظيم حفلات غنائية للمطرب عمرو دياب والفنانة أليسا والمطرب كاظم الساهر وهم أبرز نجوم مهرجان العلمين الجديدة 2024 بجانب مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها تباعاً.