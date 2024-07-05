تكريم عبادي الجوهر بمجسم من الذهب الخالص في حفل "ليلة وردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل ليلة وردة الذي أقيم مساء أمس الخميس 4 يوليو، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بالمملكة العربية السعودية، تكريم المطرب عبادي الجوهر، ومنحه مجسم على شكل المسرح الذي يحمل اسمه من الذهب الخالص.

وتسلم عبادي المجسم، وعلق "سعادتي بالغة وكبيرة وفي البداية أوجه شكري وامتناني وولائي لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وتابع "وهناك أيضا مجهودا كبيرا ومتابعة دقيقة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، والتنفيذ الذي قامت به بنش مارك وعلى رأسهم أستاذ زكي وأستاذ محمد بكل إتقان، وسعادتي إني أكون موجود في هذا اليوم، واللي وصلني لهذا المكان انتم بدعمكم وتشجيعكم، أتمنى أكون دائما عند حسن ظنكم أعدكم بحفل كبير هنا في هذا المسرح قريبا".

ونقلت شاشة قناة MBC مصر الحفل على الهواء مباشرة، وشارك في إحيائه النجمات: نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.