عبادي الجوهر يغني في حفل "ليلة وردة".. وهذا ما قالته أصالة عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المطرب الكبير عبادي الجوهر في إحياء حفل ليلة وردة والذي أقيم مساء أمس الخميس 5 يوليو، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقدم عبادي ديو غنائي كان جمعه بالنجمة الراحلة وردة الجزائرية وحمل عنوان "وردة وعبادي"، وشاركته في تقديمه على المسرح المطربة أصالة.

وقال عبادي "كنت غنيت مع مدام وردة الفنانة الكبيرة، وكان لي شرف تقديم ديو معها (وردة وعبادي) اسمحوا لي اليوم أن أقدمه مع الفنانة الكبيرة أصالة".

وعبرت أصالة من جانبها عن سعادتها بالوقوف إلى جوار عبادي، وقالت "أبارك لك، وعملت معه واحدة من أجمل أغنياتي (قد الحروف)، ألف مبروك تستحق كل التكريم بموهبتك وثقافتك وسماتك الطيبة".

وشهد حفل ليلة وردة منح المطرب عبادي الجوهر، مجسم على شكل المسرح من الذهب الخالص، وتسلمه معلقا "سعادتي بالغة وكبيرة وفي البداية أوجه شكري وامتناني وولائي لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وتابع "وهناك أيضا مجهودا كبيرا ومتابعة دقيقة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، والتنفيذ الذي قامت به بنش مارك وعلى رأسهم أستاذ زكي وأستاذ محمد بكل إتقان، وسعادتي إني أكون موجود في هذا اليوم، واللي وصلني لهذا المكان انتم بدعمكم وتشجيعكم، أتمنى أكون دائما عند حسن ظنكم أعدكم بحفل كبير هنا في هذا المسرح قريبا".

ونقلت شاشة قناة MBC مصر الحفل على الهواء مباشرة، وشارك في إحيائه النجمات: نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.