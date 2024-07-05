شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعي: الإمام الشافعي له مكانة في قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد الرافعي خلال استضافته بتلفزيون الخليج 365: عندما عرض علي مسلسل الإمام الشافعي كنت أريد أن أقوم بدور في صفه في حدوته عنه لأن الإمام الشافعي له مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وعندما تحدث معي المخرج الكبير الليث حجو سعدت جداً وأتمنى أن أكرر التجربة مع هذا المخرج الجميل مرة أخرى.

وآخر أعمال الفنان أحمد الرافعي فيلم أولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

‎وحقق الجزأين الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.