شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح يكشف تفاصيل مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى، عن تفاصيل النسخة الثامنة من مسابقة التأليف المسرحى، والتى تحمل اسم الكاتبة فاطمة المعدول ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان.

وكشفت الدكتورة إنجى البستاوى مدير المهرجان أن مسابقة التأليف هذا العام لها أربعة محاور هى : النص المسرحى الطويل والنص القصير والمونودراما ومسرح الطفل، ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية، وذلك حرصاً وبحثاً عن الكاتب الدرامى المسرحى الشاب ودعماً للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة.



مسابقة التأليف المسرحي

يتم فتح باب التقديم للنصوص اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 م وحتى يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس 2024، ولن تلقى أمانة الجائزة أى اعتبار للنصوص التى ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وستتم استضافة الفائزين بالجوائز الأربعة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات.



مسابقة التأليف المسرحي

ومن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2024 عن 40 سنة، ويتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، ألا يكون النص المقدم قد نشر في أى مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قدم مسرحيا في أى جهة كانت، بما فيها فرق الهواة، وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمي والفكري، وأن تكون الفئة العمرية المستهدفة في الكتابة لنصوص مسرح الطفل من عمر 6 لـ 12 سنة، ويجب الالتزام بقواعد الكتابة للنص المسرحي القصير فلا يزيد عن فصل واحد تتراوح مدته على خشبة المسرح بين عشر دقائق ونصف ساعة.

‎مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته التاسعة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، ويرأسه المخرج والفنان مازن الغرباوي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وسيادة اللواء خالد مبارك بكرى محافظ جنوب سيناء.