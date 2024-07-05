شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الفلسطينى بيدرو والنقيب يفوز بالجائزة الذهبية بمهرجان المسرح الحر والان مع تفاصيل الخبر

فاز العرض الفلسطينى بيدرو والنقيب بالجائزة الذهبية بمهرجان المسرح الحر بالأردن فى دورته 19، دورة الفنان الأردنى الراحل سمير خوالدة، والغرض من بطولة رائد الشيوخى، محمد الطيطى، تنفيذ تقنى همام عمرو، إدارة إنتاج محمد عيسى، والعرض عن نص الكاتب الأوروجوانى ماريو بينيديتي، تصميم وإخراج إيهاب زاهدة.

وكانت قد جاءت جوائز الدورة الـ19 كالتالي جائزة أفضل ممثل "مناصفة" بين هيثم المومني، ومروان المساوى، عن مسرحية "11-14" من تونس إخراج معز القديري، وجائزة أفضل ممثلة "مناصفة" بين شذى عليان عن مسرحية "نغم زمن البطارية" و"سرداب الذاكرة"، أما أفضل ممثلة بالمسابقة الدولية ذهبت "مناصفة" بين الفنانة سهير فهد عن مسرحية" هناي"، والفنانة سماح عن مسرحية "سيناريو وحوار".

أما أفضل سينوغرافيا حصدتها مسرحية "هم" من إخراج دعاء العداون من الأردن، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان حسن هادي عن مسرحية "حياة سعيدة"، كما حصلت نفس المسرحية على الجائزة الفضية، وفي مسابقة الشباب، حصد الجائزة الذهبية لأفضل إخراج مسرحي، أحمد عبدالله، وفي المسابقة الدولية حصد الجائزة الذهبية لأفضل إخراج مسرحي إيهاب الزاهدة عن مسرحية "بيدرو والنقيب" من فلسطين، وجائزة أفضل نص مسرحي ذهبت لعرض "زلزال" للمخرجة سميحة خريس، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى حسن هادي عن مسرحية "حياة سعيدة" من العراق.

كما حصدت أفضل عرض مسرحية "هم"، وحصد الجائزة البرونزية لأفضل عمل مسرحي عربي متكامل مسرحية "هناي"، بينما حصدت الجائزة الفضية، مسرحية "حياة سعيدة".

‎وضمت لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها الفنان السوداني علي المهدي، عضوية كل من الكاتب السعودي صالح زمانان، والمخرجة الإيطالية باربرا بريتين، والفنان الجزائري عبدالباسط بن خليفة، والمخرج الأردني فراس المصري.