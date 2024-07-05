"تحت جهاز التنفس".. هاجر أحمد تتعرض لوعكة صحية طارئة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن تعرضها لوعكة صحية طارئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات.

ونشرت هاجر، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت في الصور وهي تعلق محاليل وتم وضعها على جهاز التنفس.

كانت هاجر أحمد، كشفت مؤخرا عن أزمة بينها وبين مغسلة بسبب اتلافها لشنطتها التي يبلغ سعرها ربع مليون جنيه بحسب وصفها، وعلى إثرها تقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك بسبب تلف حقيبة لها باهظة الثمن من ماركة ديور Dior العالمية.

وكتبت هاجر، منشورا عبر جروب خاص بشكاوي جهاز حماية المستهلك بموقع "فيسبوك": "تجربتي السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة.. من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعرها الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار".

وتابعت: "لأني عارفة إني لأزم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها".

وأضافت: "قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ 50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعا".

يذكر أن، آخر أعمال هاجر أحمد كان مسلسل "المعلم" الذي عرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم.