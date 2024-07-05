أسماء جلال تحكي قصة حبها لـ وائل جسار وموقف محرج جمعها به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة أسماء جلال إجرائها أي عمليات تجميل، وذلك خلال تواجدها ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

ووجهت منى سؤالا لـ أسماء بشأن حقيقة إجرائها عمليات تجميل، لتنفي الأخيرة الأمر تماما.

وكشفت أسماء خلال الحلقة عن إعجابها الشديد بالمطرب اللبناني وائل جسار، مؤكدة أنها تحبه وتحفظ كل أغانيه وفي فترة من الفترات كانت صوره معلقة في كل مكان بغرفتها، كما كانت تحرص على حضور كل حفلاته.

وأضافت "كنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في الدولاب وفوق السرير والموضوع تطور بقيت بحضر كل حفلاته، وأكون أول واحدة أعرف هي فين واحجز ترابيزة وأنا بس واقعد أبص له، وابقى لابسة فستان وعايزاه يشوفني مع إنه متجوز، مش عارفة كنت بعمل إيه".

وحكت أسماء موقفا محرجا جمعها به في أحد الحفلات: "لحد ما في مرة وأعتقد هو خاف مني بعدها، رحت كنت عايزة أتصور معاه واتصورت ولفيت له وقلتله انت عارف إننا هنتجوز قالي لا والله، ومبقتش بحضر حفلاته تاني عشان محرجش نفسي بحبه بس مش زي زمان وربنا يباركله في مراته".

جدير بالذكر أن أسماء جلال يُعرض لها حاليا فيلم "اللعب مع العيال" إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، كما تشارك كضيفة شرف في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق – القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف وآسر ياسين.