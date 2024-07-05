أول تعليق من أسماء جلال على تشبيهها بـ مايكل جاكسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة أسماء جلال، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أمس الخميس 4 يوليو، وتحدثت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

وفي فقرة "حصل ولا محصلش" كشفت أسماء عن وقوعها في الحب من طرف واحد، مشيرة إلى أنها ظلت تحب شخص ما لفترة طويلة، وكان يرفض هذا الحب بإرادته "كنت صغيرة، وأموت وأعرف هو فين دلوقتي".

وتعليقا على تشبيه البعض لها بالنجم العالمي مايكل جاكسون، وهل شعرت بالضيق من هذا الربط، قالت "الصورة لم تضايقني، أنا صاحبة مبدأ اللعبة الحلوة أصقف لها، لو حد قال إفيه حلو هصقف له"، مضيفة "مش عارفة إيه بداية الموضوع بس لقيت الدنيا كلها بتقول أسماء جاكسون أو مايكل جاكسون الغلابة وافتكرت ان عشان بحبه، وبعدين لقيت صورة بالذكاء الاصطناعي دمج صورتي في صورته، الصورة لذيذة بتضحك".

جدير بالذكر أن أسماء جلال يُعرض لها حاليا فيلم "اللعب مع العيال" إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، كما تشارك كضيفة شرف في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق – القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف وآسر ياسين.