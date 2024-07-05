"60 مليون أخضر يزغللوا".. عمرو يوسف يروج لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان عمرو يوسف، لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية المقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر عمرو، مقطع فيديو من كواليس فيديو ولاد رزق 3، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "احنا كنا هنبطل! بس ٦٠ مليون أخضر يزغللوا عين أي حد.. حكاية ولاد رزق لسه مخلصتش والطالعة المرة دي فيها كأس عالم، تيجي زي ما تيجي".

وأضاف: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو حتى 25 أغسطس، احجز تذكرتك دلوقتي".

على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

يذكر أن، تركي آل الشيخ أعلن أيضا إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

وفي تدوينة أخرى، نشر "آل الشيخ" مقطع فيديو عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة، وأكثر من 1500 محترف في عالم الـGaming"

وتابع: "مو بس كدا، أكبر جوائز بتاريخ العالم، 60 مليون دولار مجموع جوائز البطولة، البوليفارد بينقلب لمدة شهرين Gaming براندينج، وحفلات غنائية، ومسرحيات اكتيفيشن كل شيء تحلمون فيه للشباب والبنات.. الوعد البوليفارد".

وأضاف: "برضو نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.. حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد بيكون غير طبيعي ومتعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع، وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والشباب العربي أيضا".

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