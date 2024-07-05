نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير أنيقة بالعراق.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير أنيقة خلال تواجدها في العراق، وذلك بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فدوة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "أيقونة الأناقة والجمال والطلة الحلوة" ، "جمالك" ، "حلوة" ، "حتة سكر" ، "ما أجملك" ، "نورتي العراق" ، "جمالك لا يوصف".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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