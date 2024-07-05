رغم حبها للأكل..تعرف على سر رشاقة أسماء جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة أسماء جلال، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أمس الخميس 4 يوليو، وتحدثت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

كشفت أسماء عن الطريقة التي تتبعها للحفاظ على رشاقة جسمها، مشيرة إلى أنها تحب الأكل ولا تحرم نفسها من أي شيء، موضحة "باكل باكل ومش واحدة وبس، بستمتع بالأكل مش باكل كتير وماكلش أي حاجة وخلاص، لازم الحاجة تبقى معمولة بمزاج، هاتيلي مسقعة دلوقتي واخلصهالك".

وتابعت "بتمرن وبلعب يوجا وبجري ومش كل الأيام باكل ده، وبشرب كرفس وبقدونس بيجيب من الأخر، لو هتاكلي حاجة دسمة هينزل الماية الزيادة في الجسم وحلو للبشرة ومفيد".

جدير بالذكر أن أسماء جلال يُعرض لها حاليا فيلم "اللعب مع العيال" إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، كما تشارك كضيفة شرف في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق – القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف وآسر ياسين.