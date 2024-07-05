هل تعيش أسماء جلال حالة حب مع شخصية معروفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة أسماء جلال، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أمس الخميس 4 يوليو، وتحدثت عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

وبسؤالها هل تعيش قصة حب مع شخصية معروفة؟، خاصة وأن الفترة الأخيرة خرجت أكثر من شائعة تشير إلى ارتباطها مرة بفنان وأخرى برجل أعمال وثالثة بشخصية عربية، لتجيب أسماء بالنفي "ولا حاجة خالص".

جدير بالذكر أن أسماء جلال يُعرض لها حاليا فيلم "اللعب مع العيال" إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، كما تشارك كضيفة شرف في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق – القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف وآسر ياسين.