هنا الزاهد ترد على كلام صابرين عنها بسبب "إقامة جبرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة هنا الزاهد، على كلام الفنانة صابرين عنها بعد تجربتهما الدرامية الجديدة "إقامة جبرية" المنتظر عرضها قريبا.

وكتبت هنا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام في رسالتها لصابرين: "مسلسل إقامة جبرية قريبا.. كلام كبير أوي والله، شكرا أوي أوي ، بحبك أوي، أنت قمر من جوه ومن بره".

وأضافت هنا الزاهد: "متحمسة الناس تتفرج.. أنا اللي مبسوطة بكل مشهد مثلناه مع بعض، يا رب يكرمنا".

وكانت صابرين قالت عن هنا الزاهد في لقاء لها ببرنامج إذاعي: "هتتفجأوا بهنا الزاهد، وفرحانة بيها في المسلسل ده فرح غير عادي، وهنا عاملة الدور باقتدار ودايما بقولها برافو، ومعجبة باللي عملته، وحقيقي ببقى فرحانة أوي لأي ممثل يبقى جامد كدا وطالع خصوصا لما ينقل من كوميدي لحاجة تانية ويبقى شاطر فيها، وهي ممثلة شاطرة".

ومن المقرر عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة "واتش أت" خلال الأيام المقبلة، ويتكون من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب،

وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور"السايكو" وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.