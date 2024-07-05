شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تتعرض لأزمة صحية ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة هاجر أحمد لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، حيث نشرت عبر استورى حسابها على "إنستجرام" صورا من داخل المستشفى أثناء وضعها على جهاز بخار للتنفس".

وكانت الفنانة هاجر أحمد قد كشفت خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 عن سعادتها لمشاركتها بفيلم أهل الكهف وقالت: سعيدة لأننا أصبحنا نقدم هذه النوعية من الأفلام وهذه تجربة أتشرف بها وأتمني أن يكون هناك العديد من هذه النوعية من الأفلام خلال الفترة القادمة.

وتابعت هاجر أحمد: أقدم في الفيلم دور روز وهي قديسة آمنت مع الفرسان ولها عدة أحداث مهمة في الفيلم أتمنى أن تنال إعجابكم، ورواية أهل الكهف هي رواية قريبة منا ونحبها ونعتبرها إلهام لنا.

وعن مشاهد الفيلم قالت هاجر أحمد: كل المشاهد صعبة، وكي يخرج الفيلم بهذا الشكل كان أمرا صعبا، وقمنا بالتصوير في مواقع مختلفة، ولوكيشن الكهف كان صعب حيث كان أسفل الأرض بثلاث كيلو مترات.

فيلم "أهل الكهف"يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



الفنانة هاجر احمد