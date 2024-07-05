شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف عن مشاركته في لجنة تحكيم جوائز الإيمي الدولية: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم يوسف الشريف عن مشاركته كعضو في لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024، وذلك من خلال حسابه بموقع “X”، حيث كتب: "يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة جوائز إيمي الدولية لهذا العام.

وأعرب عن سعادته البالغة باختياره، حيث تابع: "إنه لشرف كبير أن نساهم في اختيار أفضل البرامج التلفزيونية من جميع أنحاء العالم".



يوسف الشريف

وضمت لجنة تحكيم نصف نهائي جوائز إيمي الدولية عددا آخر من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم إياد نصار، درة، روجينا، أشرف زكي، ميساء مغربي، المخرج عادل أديب، هدى الإتربي وعددا آخر من المشاهير.

وكانت أخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، والذي شارك في بطولته كل من: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين.. ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.