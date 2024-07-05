شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل وحسين نوح ورانيا يحيى يشاهدون مسرحية "حكايات تاء مربوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أمس العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة" تأليف وإخراج حازم الصواف بمسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، عدد من نجوم الفن والنقاد والصحفيين، فمن الفنانين: النجم الكبير قيصر السينما محيى إسماعيل، والدكتور الفنان والناقد الكبير حسين نوح، والدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالى للنقد الفنى ورئيس لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، وهى الجهة الراعية للعرض فى مسرح نهاد صليحة.

حضر أيضا الدكتور حسين بكر مدير التصوير، ورئيس المركز القومي للسينما، والمطربة سوزان مختار، والمخرج السينمائي طوني نبيه، والدكتورة هبة حمزة، أستاذة الإعلام، والإعلاميتان سها الشرقاوي ونورهان عماد وجهاد الديناري، ومروة نور الدين والناقدة ميرفت عمر والفنان عادل عمار رئيس مهرجان أوسكار إيجيبت، الناقد جمال الفيشاوي، والدكتورة أميرة الشوادفي، والفنانة التشكيلية فدوي عطية، والفنانة أميرة فريد ، والفنانة شيماء مجدي ، وعدد كبير من الصحفيين والنقاد منهم الكاتبة دعاء مهران من جريدة الوفد ، وشيماء منصور من جريدة الخليج 365 ، وإسلام فاروق من مصراوي وأحمد إسماعيل من المصري اليوم والكاتب الصحفي محمد بدر، وتغريد حسن باحثة بالمركز القومي للمسرح.



مسرحية حكايت تاء مربوطة

العرض المسرحي "حكايت تاء مربوطة" بطولة: جمال عبد الناصر ، فاطيما العربى ، حازم رأفت ، أسماء بدران ، أيمن سمير ، آية محمود ، ماريان فهمى، إيمان عباس ، لمياء رضا ، نيلى كريم ، سالى نصار، محمود مجاهد ، إسلام صلاح ، أحمد منصور ، عمر حسين ، شيماء فاروق ، ، ومع ضيفة شرف الحكايات الفنانة عبير فاروق ، والإضاءة لشريف الدال ، وديكور على سمانى ، وتنفيذ موسيقى خالد هلال ، ومخرج مساعد شذا محمد ، وساعد فى الإخراج دعاء محمود، نسمة مجاهد.



جانب من الحضور في عرض مسرحية حكايات تاء مربوطة

العرض المسرحي "حكايت تاء مربوطة" قدم برعاية المجلس القومى للمرأة، ولجنة الفنون والآداب بالمجلس برئاسة د. رانيا يحيى، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، والعرض يطرح المشكلات الاجتماعية الخاصة بالمرأة من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا ، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية.



الفنان جمال عبد الناصر في عرض حكايت تاء مربوطة



فاطيما العربي وسالي نصار وجمال عبد الناصر

مسرحية "حكايات تاء مربوطة" عرضت من قبل في مسرح الهوسابير وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا ورفعت لافتة كامل العدد، كما عرضت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة من خلال اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، وبحضور بعض أعضاء المجلس، وعدد من الفنانين منهم المخرج خالد يوسف والسيناريست سيد فؤاد والمخرج عمرو عابدين، والمسرحية تتطرق لعدة قضايا تخص المرأة المصرية والعربية بشكل عصري من خلال قصص شبه حقيقية وبشكل كوميدى ومأساوى.



اسماء بدران وماريات فهمي



الفنانة عبير فاروق ضيف شرف العرض



المخرج والفنان حازم الصواف والفنانة عبير فاروق



جمال عبد الناصر ونيللي كريم ولمياء رضا