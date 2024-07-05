شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي في ذكرى رحيل والدتها: غاب جسدك لكن روحك باقية والان مع تفاصيل الخبر

أحيت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، ذكرى رحيلها الرابعة التي تحل اليوم الجمعة، معبرة عن اشتياقها إليها وداعية لها بالرحمة وأن يصبرها الله على فراقها.

وقالت أميرة، عبر حساب والدتها الراحلة على انستجرام: "ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، ودعائي يارب أن ترحمها وتغفر لها وتتقبل منا جميعا الدعاء لأمي يارب العالمين وأن تصبرني على فراقها برحمتك يا أرحم الراحمين".

وأضافت أميرة: "غاب جسدك من أربع سنين ولكن روحك باقية معي في كل ثانية يا أمي.. الله يرحمك.. وحشتيني".





وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت في 5 يوليو عام 2020 متأثرة بمرض كورونا بعد معاناة لعدة شهور، كان رحيلها صادما للوسط الفني وكل محبيها بعد أن قدمت العديد من أعمالها التي لا تزال في وجدان جمهورها.

جسدت الفنانة الراحلة رمز الأناقة وأيقونة الموضة، وكانت أولى محطاتها الفنية عندما رشحها المخرج هنري بركات للمشاركة في دور صغير بفيلم دعاء الكروان عام 1959.

ورغم مشاهدها المحدودة في هذا العمل إلا أنه يعبر عن محطة شديدة الأهمية في مشوارها الفني وكان بمثابة شهادة ميلاد لها فنيا، وقدمت مع المخرج فطين عبد الوهاب فيلم إشاعة حب الذي شاركت فيه مع سعاد حسني وعمر الشريف ويوسف وهبي، وكان دورها في فيلم موعد على العشاء أمام سعاد حسني وحسين فهمي وأحمد زكي من الأدوار الممبزة والمحطات الهامة.