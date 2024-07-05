شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هاجر أحمد X أسبوع من أزمة حقيبتها لتقبيل يد زوجها حتى دخول المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هاجر أحمد تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لأكثر من مرة، كان آخرها اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، ونشرت عدد من الصور لها في المستشفى بعد وضعها على جهاز بخار للتنفس"، وسط تعليقات الجمهور وتفاعلهم معها بشكل كبير.

وكانت هاجر أحمد تصدرت التريند الأسبوع الماضي بعدما قدمت شكوى لجهاز حماية المستهلك ضد مغسلة بعد تلف حقيبتها من تصميم أحد العلامات التجارية الشهيرة، والتي يبلغ سعرها 5000 دولار، ونشرها صورة الحقيبة بعد تلفها.

ولم تكن تلك المرتين فقط الذي تفاعلها معها الجمهور من خلالهما، إذ كانت حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين، بعد أن نشرت صورة رومانسية وهي تقبل يد زوجها، وذلك بعد أيام من إهدائها سيارة ثمينة، وانقسمت التعليقات ما بين مؤيدين لموقفها ورافضين.



هاجر أحمد تقبل يد زوجها

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "أهل الكهف"، الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، حيث تجسد دور قديسة، ووالدها الفنان القدير رشوان توفيق، وكشفت خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 عن سعادتها لمشاركتها بالفيلم وقالت: سعيدة لأننا أصبحنا نقدم هذه النوعية من الأفلام وهذه تجربة أتشرف بها وأتمني أن يكون هناك العديد من هذه النوعية من الأفلام خلال الفترة القادمة.

وتابعت هاجر أحمد: أقدم في الفيلم دور روز وهي قديسة آمنت مع الفرسان ولها عدة أحداث مهمة في الفيلم أتمنى أن تنال إعجابكم، ورواية أهل الكهف هي رواية قريبة منا ونحبها ونعتبرها إلهام لنا.



هاجر أحمد