"ضرب ومحاولة خنق".. نادين الراسي تنقذ طفلاً تعرض للتعنيف الأسري من والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن مقطع فيديو لسيدة تعنف طفلهأ، وقامت بالتدخل وإنقاذه وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وصورت نادين الواقعة بهاتفها، وأوضحت خلاله امرأة تقوم بضرب طفلها، ومحاولة خنقه وفاجئتها نادين بتواجدها بمحيط المنزل، ودخلت المنزل ومنعتها من مواصلة ضرب الطفل وعلقت على الفيديو: "بتحمل كامل المسؤولية هذا إن أخطأت، على أمل تحرك المعنيين، الطفل صار إلو شهرين عم يتعنف والضيعة بتشهد وساقبت سمعت الصوت الليلة، إقتضى التوضيح".

وحرص عدد كبير من متابعيها على دعمها وعلقوا: "نادين أنت بطلة، قلبي تقطع ليش تخلفون اذا ما عندكم حب، بذكر كل الناس اللي بتقول انها تدخلت فيما لا يعنيها هذا واجب كل شخص أن يقوم بالإبلاغ عندما يتعرض طفل للتعنيف وعدم الإبلاغ هو جريمة في حد ذاتها، مش قادرة أبطل بكى، بنت أصل".

نادين الراسي هي ممثلة، كانت بدايتها من خلال مجال الأزياء، ولعبت الصدفة دور في دخولها مجال الفن حين جائتها الفرصة للمشاركة بمسلسل "الباشوات"، لتنطلق بعدها وتشارك بالعديد من الأعمال سواء في السينما أو التلفزيون وحتى المسرح، حيث شاركت في مسرحية "زنوبيا" بمسرح الرحابنة، ومن أبرز أعمالها "أميليا، الإخوة، خليك معي"، وكانت آخر مشاركتها بمسلسل "عرابة بيروت" عام 2023.

يذكر أن نادين الراسي تشارك ببطولة مسلسل "قلب أسود" بطولة الفنان باسم ياخور، تأليف جيهان علي جان، إخراج دافيد أوريان والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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