"التان يجنن"..نسرين أمين تنشر صور جريئة وسط البحر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة نسرين أمين بعطلتها الصيفية وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من إجازتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت نسرين في الصور وهي بإطلالة صيفية في عرض البحر وعلقت: "أهلا بالصيف"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها ووصفها البعض بالجريئة، وعلقوا: "تحفة، عسل والله عسل، التان عليكي يجنن، بحبك يا فنانة، قمراية، حبيت الشعر الكيرلي، ما انتي دافعة بقى، احلى نسرين، جريئة شوية يافنانة، إيه الجرأة دي يانسرين".

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين أمين بمسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض بموسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "وقت إضافي" بطولة الفنان خالد الصاوي.

ويعرض للفنانة نسرين أمين فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، ويحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري والسعودي.

يذكر أن نسرين أمين تشارك في مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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