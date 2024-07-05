شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يضيف قسما خاصا بالترفيه المسرحى بواقع 6 مسرحيات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على الدورة الثانية من مهرجان العلمين التى تقام فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى 30 أغسطس المقبل، عن قائمة المسرحيات التى سيتم عرضها فى المهرجان هذا العام، وذلك بعد إضافة فعاليات خاصة بالترفيه المسرحى، وذلك بعرض 6 مسرحيات تعتمد على أبطال شباب.

مسرحية السندباد بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وسيتم عرضها لمدة 3 ليالٍ في أيام الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 24 أغسطس المقبل، وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

"التليفزيون" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، حيث يشهد المهرجان عرضها الأول في مهرجان العملين لمدة 3 ليال أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

"عملوها إزاى" ثالث مسرحيات موسم الرياض التي تعرض في مهرجان العلمين، وهى بطولة كريم محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وتعرض 3 ليال أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل.