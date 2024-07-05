الحمامات 2024.. حفل كارول سماحة Sold Out

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدّولي 2024، والذي يقام بورته الـ58 في تونس، نفاد تذاكر حفل النجمة اللبنانية كارول سماحة المقرر إقامته في 20 تموز/يوليو الجاري.

وقالت صفحة المهرجان الرسمية على موقع “إنستغرام”: “جمهور مهرجان الحمامات الدولي، نعلمكم بأن جميع التذاكر الالكترونية والورقية لعرض كارول سماحة قد نفدت”.

ومن المقرر أن تقدّم كارول سماحة خلال الحفل المنتظر باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها أغنية “إضحك يا قلبي” التي طرحتها مؤخراً وحققت أكثر من 2.2 مليون مشاهدة على “يويتوب”.

أغنية “إضحك يا قلبي” هي من كلمات كارول سماحة، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل. وجاءت الأغنية بإيقاع ملفت، يتناسب مع أجواء السهرات والحفلات والليالي الصيفية المميزة. وبحسب كارول، فأغنية “إضحك يا قلبي” هي دعوة للفرح وحب الحياة، ورسالة لكل انسان للاستمتاع بكل لحظة في العمر، ضمن أجواء من الفرح والتفاؤل.

إلى ذلك، تستعد كارول سماحة لسلسلة حفلات فنية في عدد من الدول العربية والأجنبية، ومن بينها كندا، المغرب ولبنان وسواها، حيث من المقرر أن تلتقي جمهورها ومحبيها على المسرح وتقدم أجمل روائعها الفنية.