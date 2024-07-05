حقيقة ارتباط شيرين عبد الوهاب بطليق أنغام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن ارتباط النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق مواطنتها الفنانة أنغام.

وقرر أحمد إبراهيم طليق الفنانة أنغام الرد على الأمر في مقطع فيديو مع الإعلامي ربيع هنيدي، ونفى تلك الأخبار، مؤكداً أن شيرين صديقة عزيزة له، لكنه لم يتمكن من التواصل معها منذ عام، وطالبها بالاتصال به لأنها غيرت رقم هاتفها المحمول.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تصدّرت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب أغنية لها بعنوان “كل الحاجات” على موقع يوتيوب.

وجاء تسريب أغنية شيرين عبدالوهاب بعدما أثار زوجها السابق الفنان حسام حبيب الجدل بتسجيلات صوتية مسربة، كشف خلالها معاناة شيرين مع شقيقها واعتدائه عليها.