مسلسل توقّف تصويره وأثّر على نفسيّة عمرو يوسف.. إليكم ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثّل المصريّ عمرو يوسف، عن انزعاجه من إيقاف تصوير مسلسل “أحمس” وهذا ما أثّر في نفسيّته لدرجة كبيرة، بسبب المجهود الذي بُذل في هذا المسلسل وكان إستثنائيًّا.

في التفاصيل، صرّح “يوسف” لـ برنامج “تفاعلكم” عبر شاشة العربيّة، أنّ مسلسل “أحمس” توقّف تصويره ممّا أحزنه كثيرًا خاصة ان العمل كان قد صوّر منه جزءًا كبيرًا وبذل مجهودًا كبيرًا فيه.

وفي إجابته على بعض الأسئلة السريعة، قال “يوسف” أنّه كان يحلم أن يكون طيّارًا، لكن مهنة التمثيل ساعدته كي يسافر إلى عدة بلدان من العالم.

وكشف “يوسف” أنّه أحسّ بالشهرة لأوّل مرّة وبدأت الناس تعرفه بعد مسلسل “الدالي”.

كما لفت أنّه ليس مغرورًا كما يقال عنه لكنّه شخصٌ خجول ودائرة أصدقائه ليست كبيرة.

من جهة أخرى، أشار “يوسف”أنّه مقتنع أنّ الصداقة بين الرجل والمرأة ممكنة، لافتًا أنّه يرى نفسه إنسانًا مثالي وشخصيته خالية من العيوب.

كما أجاب “يوسف” عن الأعمال التي قام بها قبل امتهانه الفنّ، لافتًا أنّه عمل نادلًا في أحد المطاعم في أميركا.

كما لفت “يوسف” أنّه يكره كلمة “التراند” السلبيّة التي تحوّلت لتصبح كلمة إيجابيّة.

وعن سر السعادة في الحياة الزوجيّة أشار عمرو يوسف، أنّه لا يعرفه، لأن بصمة كل إنسان تختلف عن الأخرى وعندما يحصل التوافق بين الزوجين فهذا أمر عظيم، لافتًا إلى أنّه وزوجته الممثّلة السوريّة كندة علّوش لا يشعران بالغيرة على بعضهما، لأنّ كليهما يثق بالآخر . امّا الشيء الذي يستفزّه جدًّا فهو الغباء. وأحبّ أن يختار الناس كلمة ممثّل عظيم أو رائع لوصفه كممثّل.

الجدير ذكره أنّ عمرو يوسف شارك في فيلم “ولاد رزق٣” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وهو من إخراج طارق العريان وبطولة مجموعة من الممثّلين منهم أحمد عزّ، آسر ياسين وغيرهما.